Documentario sui Ragni e premio Stile Alpino chiudono il Lecco Mountain Festival

Serata di gala per il Lecco Mountain Festival 2021 , edizione che sta andando a gonfie vele. Le serate del 18 novembre, dedicata al McKinley, e del 25 novembre, proiezione del documentario “Fratelli si diventa” su Walter Bonatti, hanno fatto registrare un'ottima affluenza. Due appuntamenti che rendono finalmente un lontano ricordo la triste edizione 2020, in cui, durante la mattina del giorno che avrebbe dovuto coincidere con l'esordio del Festival, venne diramata l’entrata in vigore delle restrizioni legate al Covid-19, convincendo (giustamente) le persone a non uscire di casa.

Mercoledì 1 dicembre saranno due i momenti di grande rilievo: il primo legato alla première del film che parla della storia dei Ragni di Lecco e il secondo relativo all'assegnazione del Premio Stile Alpino. Appuntamento alle ore 21 presso la Camera di Commercio di viale Tonale, Lecco.

Il premio "Stile Alpino"

La giuria ha quindi stilato la rosa dei 3 finalisti:

Elements of Life, Cimon della Pala

Nuova via

Cordata: Andreozzi/Faletti W Mexico Cabrones, Civetta

Prima invernale

Cordata: Baù/Gianola/Zaccaria Guardiano dei sogni, Terza Pala di San Lucano

Nuova via

Cordata: Prinoth/Dejori/Walpoth

La giuria composta da Maurizio Giordani, Ennio Spiranelli, Giuseppe Miotti, Riccardo Milani, Fabio Palma si riunirà nel tardo pomeriggio di mercoledì 1 dicembre per decidere il vincitore. I finalisti hanno confermato la presenza a Lecco per la serata.

Questa la rosa delle dieci ascensioni in gara:

Elements of Life, Cimon della Pala

Nuova via

Cordata: Andreozzi/Faletti marzo 2021 Chimera Verticale, Civetta

Prima invernale

Cordata: Prinoth/Walpoth marzo 2021 W Mexico Cabrones, Civetta

Prima invernale

Cordata: Baù/Gianola/Zaccaria marzo 2021 Regalo di Berna, Grandes Jorasses

Nuova via

Cordata: Della Bordella/Schiera/Mauri febbraio 2021 Guardiano dei sogni, Terza Pala di San Lucano

Nuova via

Cordata: Prinoth/Dejori/Walpoth novembre 2020 Sei classiche delle Tre Cime in giornata

Concatenamento solitario di Simon Gietl

settembre 2021 Siren Tower – Groenlandia

Nuova via

Cordata: Della Bordella/Schupbach/Welfringer agosto 2021 Traversata delle Pale San Lucano

Concatenamento Padròs/Toigo

giugno 2021 Alchimia - Cima Grande De Gasperi

Nuova via

Cordata: Andreozzi/Padròs giugno 2021 Socialmente e totalmente inutile, Val Masino

Luca Schiera

agosto 2021

Tutte grandi ascensioni e un’oculata selezione, per il nuovo format del Premio: titolo unificato (non più la doppia distinzione in premio Alpinistico e premio Rock) che considera prima di tutto lo “stile” della scalata, e con sempre alla base protagonisti di nazionalità italiana.

Per approfondimento delle singole salite: