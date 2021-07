Ultimi giorni per visitare "Capolavoro per Lecco": appuntamento a Palazzo delle Paure

Va verso la conclusione l'apertura della mostra che ha caratterizzato il centro città. Ultimo week-end, quello che sta per cominciare, per l’evento “Capolavoro per Lecco”, promosso dall’Associazione culturale Madonna del Rosario in collaborazione con il Comune di Lecco, Fondazione e Cariplo e Fondazione Comunitaria del Lecchese, con il supporto di numeri istituzioni e partner pubblici e privati.

Vip tra i visitatori

Dopo la serata apprezzatissima di sabato scorso, con Beppe Severgnini, dal titolo “oltre il Covid. La rinascita”, la mostra ha visto questa settimana alcune presenze illustri tra i visitatori: dopo la visita di S.E. Mons. Luigi Delpini, Arcivescovo di Milano, è stata la volta dell’Arcivescovo Emerito Card. S.E. Angelo Scola. A visitare la mostra allestita presso il Palazzo delle Paure di Lecco anche i vertici dell’Università Cattolica di Milano: il Rettore Prof. Franco Anelli, il Prorettore Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi e il Direttore generale Paolo Nusiner. Con loro la direttrice del Master in Servizi educativi del patrimonio artistico, dei musei storici e di arti visive Prof.ssa Cecilia De Carli, della cui partnership l’edizione di quest’anno di Capolavoro per Lecco ha potuto avvalersi.

Le presenze, nonostante il lungo periodo di chiusura, hanno superato quota 4mila.

Per la visita in questi ultimi due giorni (sabato e domenica dalle 10 alle 19) prenotazioni su www.capolavoroperlecco.it.