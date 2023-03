“Un sorso di jazz” - Ascoltare e capire il jazz

Il 19 Aprile alle ore 19.00, presso la Casetta di Montevecchia, ProMontevecchia col patrocinio del Comune terrà la prima sessione di un percorso guidato didattico-musicale dedicato all’early jazz: ragtime e blues. L’obiettivo è quello di far avvicinare al jazz anche i non esperti, non solo i jazzofili. Per cui le performance degli artisti professionisti - che eseguiranno celebri brani musicali al pianoforte e cantati - saranno accompagnate da commenti e spiegazioni, al fine di facilitarne una miglior comprensione e collocazione storico-musicale.

Non solo un concerto, quindi, ma un tentativo di approfondire la conoscenza di un genere che ha segnato profondamente la storia musicale del XX° secolo, originando innumerevoli stili moderni: rock, funk, fusion, rythm & blues, soul, bossa nova, cumbia, e molti altri. E, data l’ora, non mancherà il classico aperitivo, “rinforzato” dalla degustazione di prodotti locali.