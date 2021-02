Un viaggio in rosa tra alimentazione e pelle

Si terrà martedì 2 marzo, alle ore 17:30, il secondo Tè della Salute organizzato quest’anno da Synlab San Nicolò.



Ancora in versione digitale, l’incontro verterà questa volta sul binomio tra alimentazione e pelle, come indicato dal fiabesco titolo: “Specchio delle mie brame: dal cibo alla pelle, è suo il reame?". Un tema di grande interesse per molte donne, che potranno avvalersi della presenza degli Specialisti Giuseppe Laria - Dermatologo e Adriana Simone - Gastroenterologa e Consulente Nutrizionale per apprendere nozioni importanti e dipanare dubbi e curiosità sul tema.



L’accesso alla piattaforma online sarà consentito attraverso iscrizione obbligatoria.

Una volta completata l’iscrizione, si riceveranno le istruzioni per accedere alla piattaforma, dalla quale sarà possibile seguire l’incontro di martedì 2 marzo, comodamente da pc, tablet o smartphone.



Per assistenza al processo di registrazione, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa Sig.ra Elizabeth Rosazza - tel. 031/27641940 e-mail: elizabeth.rosazza@synlab.it