L'Associazione Culturale No Profit Eden torna a Villa Sormani Marzorati Uva con il format: "Visita+Food&Beverage".

Ti invitiamo a partecipare al nostro evento "Una Notte in Villa Sormani" presso la splendida Villa Sormani Marzorati Uva di Missaglia, a pochi km da Monza e Milano. Ti aspettiamo dalle ore 19.00 per vivere un apericena come non avevi mai fatto prima, immerso nella storia affascinante della villa.

Scopri la Villa: Un viaggio emozionante attraverso le sale di Villa Sormani, dove avrai l'opportunità di esplorare antichi artefatti come giavellotti romani, teschi e resti dei templari in Brianza. Lasciati affascinare dai misteri e dalla bellezza di questo luogo storico.

Networking: Durante la serata avrai la possibilità di conoscere altri giovani e creare reti professionali, e non, per il tuo futuro. Un'occasione unica per ampliare la tua rete di contatti in un ambiente stimolante e accogliente.

Food & Drink: Deliziati con la nostra selezione di streetfood tipici del territorio, accompagnati da cocktail esclusivi preparati appositamente per te. Gusta i sapori della Brianza mentre ti godi l'atmosfera incantevole della villa.

Music & Performance: Rilassati con la selezione musicale lounge dei nostri DJ e lasciati incantare dalle performance di giovani artisti emergenti. Un mix coinvolgente di musica e intrattenimento per una serata memorabile.



INFO

Data: 1 maggio 2024 (11 maggio in caso di maltempo)

Orario: 19:00-24:00

Luogo: Villa Sormani Marzorati Uva, Missaglia (LC)

Ingresso: Include visita guidata, drink omaggio e accesso all'evento

Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza unica, prenota ora il tuo posto e unisciti a noi per una serata indimenticabile!

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a sabato 11 maggio 2024.

Per partecipare alla serata “Una notte in Villa Sormani” è necessario accreditarsi sul sito di Ass. Eden al link: https://www.ass-eden.it/eventi/una-notte-a-villa-sormani/

IG: @eden.experiences