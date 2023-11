L'universo dentro e fuori di me (Body & Soul)

Anna Dell'Era e Cecilia Corti, insegnanti di yoga con Odaka Yoga Lecco, propongono la seconda parte del corso "L'Universo dentro e fuori di noi".

"Quattro serate per andare alla scoperta dell'universo che risiede all'interno di noi e di come ci relazioniamo con ciò che è al di fuori - spiegano le organizzatrici - Un percorso che prenderà spunto dal nostro respiro e dal nostro corpo per comprenderci e comprendere dinamiche e provare a trovare strumenti per vivere anche in armonia con lo stress. Un viaggio tra consapevolezza, respiro e scienza".

Come iscriversi

Per iscriversi utilizzare il modulo oppure contattare Anna (334 1200924) e Cecilia (338 8641095).

Attenzione: i posti sono limitati e l'invito è prenotare quanto prima per riservare il proprio posto.

Costo per l'intero percorso: 60 euro.

Le serate si svolgeranno in parte presso il Planetario di Lecco (Corsoso Matteotti 32) e in parte presso La Casa di Ganesha (Piazza Affari 7) nei giorni martedì 7, 14, 21 e 28 novembre 2023, dalle ore 21.15 alle 22.45.