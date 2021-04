Dopo cena: fede e scienza

Come fede e scienza si incontrano? Di questo rapporto segnato da pregiudizi e incomprensioni, venerdì sera, se ne parlerà al "Dopo cena" del Planetario di Lecco: ospite di Cecilia Corti sarà Andrea Frigo che gestisce il Planetario di Amelia nel convento della Ss. Annunziata.

Andrea è laureato in Scienza della Materia a Padova, con un master in deposizione di film sottili all'Infn ed è appassionato osservatore della natura. Nella serata non mancherà di parlare della sua esperienza e dell'ecologia integrale. Nel pieno della pandemia, nel pieno del post-antropocene, l'umanità sente l'urgenza di elaborare una nuova mentalità, un nuovo stile di vita che ruota attorno ai concetti di sostenibilità, di ecologia integrale, di cura della casa comune, di lotta alla logica dello scarto, di cura della bellezza, di riscoperta di un atteggiamento contemplativo.

L'appuntamento si terrà alle ore 21 in diretta sulla pagina Facebook del Planetario di Lecco oppure sul relativo canale Youtube. Possibile, come sempre, intervenire durante la diretta ponendo domande o curiosità ai relatori. Qui il sito internet e i social del Planetario di Amelia.