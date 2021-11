Una passeggiata nel passato alla riscoperta della funivia

Una passeggiata nel passato alla riscoperta della storica funivia che un tempo collegava Valcava con la valle. L'iniziativa è promossa per la giornata di domani, domenica 7 novembre, dalla Pro loco di Valcava, nella località situata nel territorio comunale di Torre de' Busi a 1.100 metri di altezza.

"Sarà una passeggiata alla riscoperta in particolare della Funivia, della Rotonda e di Luenno - spiegano in un post su Facebook i promotori - Il ritrovo è previsto per le ore 14.30 in piazza San Rocco a Valcava. La camminata è adatta a tutti. Vi aspettiamo".

