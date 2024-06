Il fine settimana di "Valgre Food&Rock" 2024

Nell'ambito della rassegna "E... state a Valgre" va in scena a Valgreghentino un fine settimana di festa, musica e buon cibo da gustare in compagnia. Si tratta dell'evento "Valgre Food&Rock 2024" che si terrà venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio presso l'area ex Grani Marmi di via Kennedy 78. Per il pubblico saranno a disposizione un'area ristoro aperta dalle ore 19 con panini e piatti speciali, e un'area bimbi con giochi gonfiabili, saltarelli, truccabimbi e laboratori creativi. L'iniziativa è promossa dalla Pro loco con il sostegno del comune.

Anche una sfilata di moda e il tributo musicale a Liga e Vasco

Ecco il programma più nel dettaglio: Venerdì 5 luglio alle ore 20 esibizione di ginnastica artistica a cura di "Sport è salute" e baby dance per tutti i bambini presenti; dalle 21: da Zero a Liga - Tributo a Ligabue. Sabato 6 luglio: alle ore 20 sfilata di moda in collaborazione con "La Botteguccia di Barbara" e "Amati Centro estetico" e con il supporto di Micaela per le acconciature; calle 21: Party 90 dj set - tutte le hit dal 1990 al 2005. Domenica 7 luglio: dalle ore 19 Spritz; dalle 21 Vaskom - Tributo a Vasco Rossi.