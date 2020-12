Accensione dell'albero di Natale a Valgreghentino

Accensione dell'albero di Natale con diretta online a Valgreghentino. Nel rispetto delle normative anti covid e all'insegna delle tradizioni, l'Amministrazione comunale e la Pro loco del paese promuovono un evento pubblico a distanza per coinvolgere la popolazione in vista del Natale.

L'albero si illuminerà a partire da sabato 5 dicembre alle ore 18.30: la cerimonia senza pubblico e con diretta sulla pagina Facebook del Comune sarà proposta in collaborazione con la scuola primaria e le associazioni di Valgreghentino. L'albero farà bella mostra di sè durante tutto il periodo delle festività presso il polo scolastico di via Donizetti in località Ganza.