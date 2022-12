Gli auguri dell'associazione Agorà con i brani più belli della tradizione natalizia

Indirizzo non disponibile

Si avvicina il Natale e l'associazione Agorà di Valgreghentino farà gli auguri alla popolazione con i brani più belli della tradizione natalizia. Le canzoni saranno proposte dall'Associazione musicale Licabella con le sue formazioni giovanili de “I piccoli cantori della Brianza” e “Licabella vocal ensemble” entrambi diretti da Floranna Spreafico. Due formazioni di alto livello musicale, vincitori di numerosi concorsi nazionali ed internazionali.

L'appuntamento è in programma per sabato 10 dicembre alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Villa San Carlo. L’evento è inserito nell’ambito delle manifestazioni natalizie "Natale in Valle 2022" promosse dal Comune di Valgreghentino e dalla Pro Loco insieme a tante associazioni del paese. "Vi aspettiamo numerosi!"