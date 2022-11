"Nati per leggere", un party della lettura con laboratori e mostra mercato

Prezzo non disponibile

La Biblioteca civica di Valgreghentino - in occasione della Settimana nazionale "Nati per Leggere" - organizza per sabato 19 novembre un "party", un evento speciale e aperto a un pubblico di lettori di tutte le età. A partire dalle ore 16.30 verranno allestiti angoli di lettura con tanti libri da leggere insieme ai volontari e a mamma e papà, oltre a un Laboratorio di psicomotricità a cura di Cambiamenti: Salute, Educazione, Psicologia.

L’asilo nido di Olginate proporrà inoltre una simpatica attività per i più piccoli, mentre la Cicala libreria sarà presente con una mostra mercato dalla quale poter scoprire e acquistare libri bellissimi da leggere a casa o da regalare a Natale. Gli organizzatori ricordano infine che ospiti speciali dell'iniziativa saranno i nuovi nati degli anni 2019, 2020 e 2021 residenti a Valgreghentino: "Per loro è previsto un dono speciale!"