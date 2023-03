Fiera di San Giuseppe e passeggiata con gli amici a 4 zampe

Domenica 19 marzo torna la Fiera di San Giuseppe a Valgreghentino. L'iniziativa è promossa da Amministrazione comunale e Pro loco all'insegna di "una giornata da vivere insieme con tante attività per tutti, arricchita da un programma denso di iniziative". L'appuntamento è dalle 8 alle 18 in località Ganza, a due passi dal polo scolastico.

Per tutto il giorno saranno presenti bancarelle di hobbisti e prodotti del territorio, stand delle associazioni, giochi per bambini e un servizio bar e ristoro con salamelle, wurstel e patatine. Possibile anche il pranzo su prenotazione (scrivendo ai numeri, solo whatsapp, 339 2771618 e 351 7492036). In programma inoltre una visita guidata alla caratteristica corte di Ganza, anche qui è necessaria la prenotazione. Da segnalare inoltre che sempre nella giornata della fiera sarà proposta una passeggiata con gli amici a quattro zampe, con partenza alle 9.30. In caso di maltempo, l'evento sarà spostato a domenica 26 marzo.

Il programma