Una maratona di letture per bambini di tutte le età

La Biblioteca civica Valgreghentino è pronta per dare il via a una maratona di letture da togliere il fiato. Si tratta di un'iniziativa rivolta in particolare ai bambini di tutte le età, coinvolgendo così anche le famiglie. Tre gli appuntamenti organizzati su due giornate. Eccoli di seguito:

Venerdì 29 aprile, ore 16.30, "Nati per Leggere", bimbi 0-6 anni

Venerdì 29 aprile, ore 21.00, "Una notte da leoni", per ragazzi 10-12 anni

Sabato 30 aprile, ore 15.30, "Letture a perdifiato", per bambini 7-9 anni

Gli operatori della biblioteca di via Luigi Tavola invitano tutti gli interessati e i giovanissimi appassionati di libri a partecipare. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0341 604079 o scrivere una mail a biblioteca@comune.valgreghentino.lc.it