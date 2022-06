Con "Re.start" tante iniziative per tutte le età a Valgreghentino

Entra nel vivo Re.Start: la rassegna di eventi dell'estate valgreghentinese in programma da giugno a settembre. Come annunciato dall'Amministrazione guidata dal sindaco Matteo Colombo, si tratta di "Un ricco calendario con tante iniziative per tutti! Per conoscerlo nei dettagli basta seguire le pagine social del Comune e delle Associazioni, scoprendo così tutti gli appuntamenti nei dettagli".

Tra le prossime iniziative spicca "Benvenuta Estate": giovedì 23 giugno dalle ore 15, nella sala polivalente di via Tavola 6, ci sarà un pomeriggio ricreativo per anziani e pensionati con tante attività all’insegna del divertimento. Durante il pomeriggio sarà inoltre possibile conoscere i servizi del nuovo #SpazioSalute attivo sul territorio, grazie alla presenza di un operatore. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Vi.Va e dall’Amministrazione comunale. Sempre giovedì 23, ma alle ore 20 presso la Baita degli Alpini, si terrà “Entoexperience, la degustazione futurista” a cura di Associazione Agorà. Di seguito gli appuntamenti successivi della rassegna estiva targata Valgreghentino.

Giugno

Sabato 25 dalle ore 16.00 Festival teatrale "Il Giardino delle Esperidi"

Domenica 26 ore 10.30 "Giornata del donatore” a cura di Avis Valgreghentino - partenza dal Monumento dei donatori

Lunedì 27 ore 18.30 "Aperitivo con l’autore: incontro con la scrittrice Alice Basso” a cura di Biblioteca Valgreghentino - Biblioteca civica (via Tavola, 6)

Giovedì 30 ore 21.00 "Lear e il suo matto" spettacolo teatrale all’interno de “Il Giardino delle Esperidi” - Corte Tentorio (Piazza San Giorgio)

Luglio

Mercoledì 6 ore 21.30 “Dolittle” - Cinema all'aperto - Corte di Taiello (Fraz. Taiello)

Venerdì 8 ore 20.45 - “Escursioni enologiche sotto le stelle” a cura di Associazione Agorà - Baita degli Alpini (via Volta, 18)

Domenica 10 ore 18.00 Pic nic in famiglia" a cura di Pro Loco Valgreghentino - Area verde davanti alla Biblioteca

Giovedì 21 ore 21.30 Cinema all'aperto in collaborazione con i Giovani Competenti del Progetto Iang che sceglieranno il titolo della proiezione - Corte di Parzanella Superiore.

Sabato 23 dalle ore 17.00 Valquarata 3Race a cura della Pro loco Valgreghentino - Partenza da Piazza San Giorgio

SETTEMBRE

Giovedì 1 ore 21.00 “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” Cinema all'aperto - Corte del Palaz (via Volta)

Giovedì 8 ore 20.30 Festa di fine estate per bambini e famiglie a cura di Scuolaboriamo - Area ex Granimarmi (via F.lli Kennedy, 76)

Mercoledì 14 ore 15.00 pomeriggio ricreativo per la Terza Età a cura di Associazione Vi.Va. - Sala polivalente di via Tavola, 6.