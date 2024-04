Per i 20 anni del Milan club di Valmadrera arriva la Champions

Quest’anno ricorrono i 20 anni di vita del Milan Club Valmadrera, fondato nel 2004 da alcuni appassionati di calcio e affezionati ai colori rossoneri. In occasione di questo importante traguardo, i coordinatori del club hanno deciso di festeggiare tutti insieme il compleanno il giorno 31 maggio 2024 presso il ristorante Regina di Crandola Valsassina con una cena sociale.

"Avremo modo di ringraziare chi, in tutti questi anni ha creduto in noi e supportato con ogni mezzo, aiutandoci a diventare uno dei club più grandi sul territorio lecchese - spiegano i portavoce del club rossonero - Avrete modo, durante la serata, di ammirare la Champions League che il Milan vinse nella magica notte di Atene nel 2007 contro il Liverpool, che verrà esposta in questa speciale occasione. Verrà inoltre organizzata una lotteria con importanti premi, tutti griffati Ac Milan, con in palio, tra gli altri, magliette originali autografate e palloni autografati dall’intera squadra".

Il costo della cena è di 35 euro a persona. "Se si è interessati a partecipare alla serata, chiediamo gentilmente per motivi organizzativi di farci pervenire la vostra adesione entro e non oltre il giorno 2 maggio tramite i seguenti canali: via email a: milanclubvalmadrera@gmail.com, rivolgendosi presso le due sedi del club al bar Carosello di via Don Luigi Monza e Lecco e la Barth Cafè di via Piedimonte a Valmadrera".

L'impegno del club

Il Milan Club di Valmadrera a tutt’oggi è uno dei Milan Club più grandi della provincia di Lecco e si occupa, tra le altre cose, della gestione degli abbonamenti stadio, della richiesta dei biglietti per le partite casalinghe del Milan oltre che dell’organizzazione di trasferte sia in Italia che all’estero, grazie all’appoggio e alla collaborazione dell'Associazione Italiana Milan Club Aimc con sede a Milano, della quale il sodalizio fa parte. "Tutti gli spostamenti da e per lo stadio sono possibili grazie alla nostra storica collaborazione con Linee Lecco, che da 15 anni mette a disposizione del club per le partite casalinghe e le eventuali trasferte i propri autobus gran turismo".