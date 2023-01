"Musica per la ricerca" a Valmadrera

E’ appena iniziato il 2023 e già si (ri)mette in moto la macchina lecchese di Telethon. Il prossimo appuntamento è con l'iniziativa "Musica per la ricerca" proposta dal Comune di Valmadrera, da Telethon Lecco e Artesfera. Il concerto live "Grace & The Soul Machine" si terrà sabato 7 gennaio alle ore 21.00 al cinema teatro Artesfera di via dell'Incoronata. L'entrata è libera, fino ad esaurimento posti, con gradita offerta libera a beneficio di Telethon.

La maratona per la ricerca ha raggiunto il 32° anno nella nostra provincia. Sono, invece, 20 gli anni consecutivi che Lecco è la prima realtà in Italia per raccolta fondi pro capite. "Ci rivolgiamo dunque ancora una volta a tutti i lecchesi che negli anni hanno dimostrato una dedizione appassionata e sincera nei confronti della nostra missione - commenta Renato Milani, coordinatore provinciale delle raccolte Telethon in Provincia di Lecco, coadiuvato dall'instancabile Presidente della Uildm provinciale Gerolamo Fontana - È dalle storie dei pazienti affetti dalle malattie genetiche rare, dalle loro storie uniche e spesso inascoltate, che trae linfa la ricerca che sosteniamo, ed è per tutti l’impegno a migliorarla di giorno in giorno. Un impegno che perseguiamo insieme per arrivare alla cura di sempre più malattie genetiche e per dare una prospettiva di vita concreta alle persone e alle famiglie che le combattono. Senza Telethon e senza il vostro aiuto le malattie genetiche rare non sarebbero nemmeno considerate. Ma la rarità di una malattia non può giustificare disinteresse, e tanto meno può escludere la possibilità di una cura. Per continuare con successo su questa strada abbiamo bisogno di avere accanto a noi più cittadini possibili".

"L'evento che proponiamo, insieme ai volontari del cineteatro parrocchiale Artesfera e in collaborazione ed a beneficio di Telethon, riguarda un concerto live della band Grace and the soul machine - Prosegue l'assessore alla cultura del comune di Valmadrera Butti Marcello - Il concerto è un percorso tra le regine indiscusse della musica anni 70/80 quali Gloria Gaynor, Donna Summer, Madonna, Tina Turner e tante altre che hanno costruito un pezzo di storia della storia musicale di quegli anni. Tanta musica dal vivo per vivere insieme la chiusura delle feste, inaugurando così il nuovo anno, con un'attenzione al tema della ricerca in un binomio con la cultura e lo spettacolo con l'obiettivo di migliorare la vita di tutti. Un ringraziamento particolare ad Artesfera che ha accolto e reso possibile la realizzazione del concerto e a Telethon che, pur al termine di una maratona impegnativa, ha subito accolto con il consueto entusiasmo la proposta".