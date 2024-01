Tutti pazzi per il mercatino delle pulci, si riparte

È senza dubbio uno degli appuntamenti più partecipati, tradizionali e ricchi di curiosità del territorio lecchese. Stiamo parlando del Mercatino delle pulci e dell'antiquariato di Valmadrera che torna domani, domenica 28 gennaio. L’evento si svolgerà come sempre presso il piazzale del mercato di Valmadrera in via Molini, dalle ore 7.45 alle ore 16.00, con ingresso gratuito e area ristoro attiva.

Chi organizza e quando si tiene

Il Mercatino delle pulci è organizzato da Ugt Valmadrera (aps Ufficio gestione turismo) guidato dal presidente Christian Vassena e si terrà, sempre nello stesso orario, ogni quarta e quinta domenica del mese, esclusi i mesi di agosto e di dicembre. Sono a disposizione parcheggi gratuiti in via XXV Aprile.

"Domenica 28 gennaio 2024 ripartirà il Mercatino delle pulci e dell’antiquariato di Valmadrera - conferma il presidente Vassena - Il mercatino, organizzato da Ugt Valmadrera, è aperto la quarta e la quinta domenica di ogni mese da gennaio a novembre, escluso agosto, e richiama sempre molti visitatori provenienti anche da fuori provincia".

Presenti oltre 120 espositori

Ecco cosa si può trovare. "Vintage, antiquariato, collezionismo e tanto altro: dal 2013, a ogni appuntamento sono presenti oltre 120 espositori, privati e hobbisti, pronti ad accogliervi con veri e propri tesori - aggiunge il presidente dell’Ugt - Siamo una piccola comunità di oltre 800 espositori che, a rotazione, partecipano ai nostri mercatini. Vi aspettiamo!". Il calendario completo della stagione 2024 è consultabile sul sito web www.mercatinopulcivalmadrera.it. e sui canali social dell'Ugt Valmadrera.