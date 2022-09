“Views of Edo”: un tuffo tra le note di Cesarini con l’Orchestra di Fiati della Brianza

Prezzo non disponibile

Appuntamento con la grande musica al Cinema Teatro ArteSfera di Valmadrera che, sabato 8 ottobre, ospiterà il concerto dell’ “Orchestra di Fiati della Brianza”, che riunisce alcuni tra i migliori giovani musicisti e studenti di Conservatorio delle province di Lecco, Como e Sondrio. I musicisti eseguiranno in particolare la sinfonia n.2 di “Views of Edo” del compositore Franco Cesarini.

"In occasione delle celebrazioni per la Festa della Madonna di San Martino, abbiamo voluto essere di nuovo presenti a Valmadrera con uno spettacolo di grande impatto emotivo - spiega Domenico Isella, presidente dell’Orchestra di Fiati della Brianza - Abbiamo voluto continuare un percorso dedicato a Cesarini iniziato nel 2019 quando, proprio a Valmadrera, abbiamo eseguito la sua sinfonia n.1 (“Gli arcangeli”). Purtroppo, le limitazioni Covid ci hanno costretto a posticipare questo secondo concerto, ma finalmente ce l’abbiamo fatta".

Cesarini è un compositore contemporaneo di assoluto livello che riesce a farsi apprezzare e a regalare grandi emozioni a tutto il pubblico. Il concerto è realizzato con il contributo del “Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo” (Acel Energie - Fondazione Comunitaria del Lecchese - Lario Reti Holding) nell’ambito del progetto “Musica en Plein Air”. L’appuntamento è dunque per sabato 8 ottobre 2022 alle ore 21.00 presso il “Cinema Teatro ArteSfera” in Via dell’Incoronata, 8 a Valmadrera.

L'orchestra di fiati della Brianza

Nata all’inizio del 2008, l’Orchestra di Fiati della Brianza è un’associazione di promozione culturale che riunisce alcuni tra i migliori giovani musicisti e studenti di Conservatorio delle province di Lecco, Como e Sondrio. L’obiettivo, fin dalla fondazione, è stata quella di condividere con il pubblico la conoscenza del repertorio della musica originale per fiati, spesso di elevato valore artistico ma allo stesso tempo intrigante e coinvolgente.

Il repertorio spazia dai grandi classici per banda militare della prima metà del ‘900 alle più recenti opere originali dei maggiori compositori contemporanei, con escursioni nel campo delle trascrizioni d’autore, del musical e delle colonne sonore di film. Dell’organico dell’orchestra fanno parte anche musicisti che si stanno specializzando presso istituti prestigiosi o che già svolgono la professione presso orchestre ed ensemble riconosciuti a livello internazionale. Del resto, l’Orchestra stessa ha ottenuto numerosi riconoscimenti in festival nazionali e internazionali.

Negli anni scorsi la compagine artistica lecchese è stata impegnata in una serie di concerti con la straordinaria partecipazione di solisti delle maggiori realtà orchestrali italiane, come l’Orchestra del Teatro alla Scala e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.