Valmadrera presenta il progetto del nuovo parco

Lunedì 24 gennaio a Valmadrera verrà presentato il progetto del nuovo Parco urbano di via Leopardi. L'appuntamento è per le ore 18.00 presso l'auditorium Mauro Panzeri del Centro culturale Fatebenefratelli. "La realizzazione di questo intervento green costituisce uno degli obiettivi prioritari dell'Amministrazione comunale, come previsto nel Programma della Lista Progetto Valmadrera" - fa sapere la Giunta guidata dal sindaco Antonio Rusconi.

L'incontro, al quale sono stati invitati i Consiglieri comunali e i rappresentanti delle associazioni valmadreresi, è aperto al pubblico ma, data la attuale situazione di emergenza sanitaria causa coid, sarà possibile partecipare solo previa prenotazione al sito https://comunevalmadrera.eventbrite.it/ con obbligo di mascherina e green pass rafforzato.

L'area interessata è ampia circa 18.000 metri quadrati

L'area interessata, di proprietà comunale, si presenta a prato con dislivelli e balze, è ampia circa 18.000 metri quadrati ed è delimitata su tre lati dalla viabilità di collegamento del centro urbano con le frazioni del Ceppo e di Belvedere (via Giacomo Leopardi e via San Carlo Borromeo). Verso nord-est il "pratone" confina invece con il parco del complesso architettonico monumentale di Villa Gavazzi del quale faceva parte anticamente parte.

"L'opera potrà essere realizzata in un tempo ragionevolmente breve, vista la tipologia dei lavori e la situazione tecnico amministrativa, sia in termini di vincoli che di possibilità d'intervento - fa sapere il Comune - La spesa complessiva è stimata in circa 250.000 euro e sarà finanziata da Silea Spa, come previsto nella nuova Convenzione relativa all'erogazione di un contributo di compensazione ambientale. Le spese tecniche restano invece a carico dell'Amministrazione comunale".