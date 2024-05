In mostra a Valmadrera le opere della street artist afghana Shamsia Hassani

Prezzo non disponibile

Sabato 11 maggio il Circolo Pd di Valmadrera, in collaborazione con la conferenza donne democratiche della provincia di Lecco e i giovani democratici, inaugurerà la mostra fotografica delle opere della street artist afghana Shamsia Hassani. La mostra dal titolo "Lo sguardo delle donne" si terrà presso la sede del circolo Pd di Valmadrera in via San Giuseppe 37 e vedrà la presenza dei candidati del Pd alle prossime elezioni.

Da più di un anno, ormai, la mostra delle opere di Shamsia Hassani viene esposta nei capoluoghi di provincia e in diverse località della Lombardia e in ogni contesto si è rivelata un’importante occasione per incrociare e veicolare le diverse questioni che vengono inquadrate sotto la categoria “violenza contro le donne”.

"Partendo da quanto sta succedendo nel mondo, dall’Ucraina al Medio Oriente - spiegano gli organizzatori - il Circolo Pd di Valmadrera vuole riflettere su quanto sia alto il prezzo che le donne pagano nei contesti di conflitto armato, mettendo in luce la straordinaria capacità di resilienza delle donne e il loro grido di rifiuto verso condizioni non scelte ma subite".

Nelle immagini delle donne afghane dipinte da Shamsia Hassani si scorgono il dolore di un paese dilaniato dalla guerra e l’impegno delle donne per la conquista di diritti ancora oggi negati. "Questa raccolta intende offrire alcuni spunti di riflessione sul tema dei diritti delle donne, ma anche del loro ruolo centrale per costruire un mondo di pace per le future generazioni. Attraverso le opere dell’artista vogliamo condividere un messaggio di pace e di speranza che individua nelle donne una grande ricchezza sociale". Sarà possibile visitare la mostra anche nella giornata di domenica 12 maggio.