"L'ultima notte di Antigone" a Valmadrera

Venerdì 28 agosto Valmadrera ospiterà la messa in scena della rappresentazione “L’Ultima notte di Antigone” della compagnia “Teatro in Mostra”. Lo spettacolo - promosso dall'assessorato alla Cultura guidato da Marcello Butti - avrà luogo nel cortile del Centro culturale Fatebenefratelli (in caso di maltempo si terrà presso l’adiacente sala auditorium). La prenotazione è obbligatoria, entro le ore 18.00 del 27 agosto, ai contatti della biblioteca civica di Valmadrera, telefono 0341 205112.

La trama, Picasso, e la "Ragion di Stato"

Prendendo ispirazione dal libero adattamento de “L’Antigone” realizzato nel 1922 da Jean Cocteau con scenografie e costumi di Pablo Picasso, questa trasposizione a cura di Marco Filatori ripropone attraverso il mito una storia eterna di lutto negato. Antigone è una donna che lotta con tutte le sue forze per dare degna sepoltura al fratello, una donna che si ribella alla solitudine del lutto e reclama il diritto di piangere e versare le proprie lacrime sopra una salma a lei tanto cara. Pur di restare fedele ai propri valori, pur di non tradire le immutabili leggi non scritte degli dei, Antigone non cede ai cinici compromessi dettati dalla “ragion di Stato” e sfida, a costo della vita, la legge amorale del sovrano tebano Creonte. Una storia eterna di lutto negato scritta più di 2000 anni fa ma che non può non portarci alla mente le lacrime e i lutti negati di questo terribile anno 2020.