Valsassina Experience 2022

La conoscenza, la valorizzazione e la promozione del territorio sono gli obbiettivi principali del progetto messo in piedi per l’estate 2022 in Valsassina. Ma di cosa si tratta? Valsassina Experience nasce dalla collaborazione tra Piani di Bobbio e Terre Alte Outdoor Experience, con l’obiettivo di creare un calendario di proposte dedicate agli amanti delle attività all’ aria aperta. Ed è proprio la volontà di far conoscere e di valorizzare un territorio, cosi ricco di opportunità, come quello valsassinese, che ha fatto scoccare la scintilla e l’idea di proporre delle escursioni guidate di trekking e con la bicicletta elettrica.

Queste due attività sono ideali per entrare e vivere nel profondo il territorio e, accompagnate da esperte guide locali del collegio Guide Alpine della Lombardia, daranno modo di scoprire le curiosità, la storia e le bellezze che la Valsassina ha da offrire. Il tutto, ovviamente, nella massima sicurezza.

Storia, natura, buon cibo, divertimento e amicizia saranno il filo conduttore di queste giornate che saranno promosse anche da due importanti marchi del settore sportivo. Maxi Sport e Goretex infatti, saranno partners di queste attività e saranno presenti durante le attività fornendo ai partecipanti delle bag con degli utili e simpatici omaggi.