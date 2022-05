Prezzo non disponibile

La Valtellina si prepara ad un’estate all’insegna del cicloturismo. Il Valtellina Ebike Festival by Met Helmets, il più grande evento italiano dedicato alle mountain-bike elettriche, ritorna a Morbegno il 17 e 18 settembre con tante iniziative e tour alla scoperta di uno dei luoghi più incantevoli delle Alpi. Tra le attività figura la Festival Ride, una vera festa dedicata a tutti gli appassionati di bicicletta. Un tour scenografico di 40 km tra vigneti, castelli, boschi e piccoli borghi rurali. L’enogastronomia locale è invece protagonista della giornata di domenica 18 dove, con il tour Gusto di Valtellina, si ha la possibilità di assaporare il meglio della cucina valtellinese su un semplice percorso di 25 km che prevede diverse tappe degustative. Tra le perle da non perdere per gli appassionati di natura, l’escursione Val Masino e Foresta Incantata è un’escursione che conduce all’interno di uno dei paradisi naturalistici più belli e famosi d’Italia.

La novità dell’edizione 2022 è invece Parco delle Orobie e Via Priula, un tour che ci trasporta in un passato lontano, tra sentieri del 1500, l’architettura di Albaredo e i segreti della lavorazione del formaggio Bitto. Su un percorso adrenalinico completamente nuovo, si svolgerà infinite la Trail Experience, attività dedicata agli appassionati più abili e che presuppone una grande capacità di guida su sentieri alpini dal fondo sconnesso e roccioso.

Paolo Belli, presidente del Comitato Promotore dell’evento, spiega che “il Valtellina Ebike Festival è un grande evento di mountain-bike dal cuore green che ha come valori la promozione del territorio valtellinese, della sua cultura, della sua enogastronomia e si fonda sull’accoglienza propria della gente di queste valli. Vi aspettiamo in Valtellina a braccia aperte per una terza edizione ancora più grande, vivace e appassionante”.

Photo by Eze Urrets.