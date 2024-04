Valtellina vs Brianza - Sa fem, mangem?

Dal 19 al 21 aprile Tipico Eventi, in collaborazione con Mastersciatt, arriva per la prima volta a Bulciago con il nuovissimo format “Festival Valtellina vs Brianza”, l’evento dedicato alle specialità culinarie del nord Italia. Una sfida all’ultimo boccone, che vedrà protagonisti i grandi piatti della tradizione valtellinese e brianzola. Pizzoccheri, risotti, sciatt, luganega e molto altro vi accompagneranno alla scoperta dei sapori più autentici. Il Centro Sportivo di Via Don Luigi Guanella verrà addobbato a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del miglior cibo di strada e di tanto divertimento per tutti!

La manifestazione aprirà venerdì dalle ore 18:00 fino alle 24.00, sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30.

Durante gli orari di apertura indicati troverete, sempre presenti, i migliori street chef con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una selezione di ottime birre e vini e una comoda area tavoli. Per i nostri piccoli ospiti verrà anche allestita un’area con scivolo gonfiabile e jumping.

Tutti i giorni musica in filodiffusione accompagnerà grandi e piccini durante la loro permanenza. Inoltre nella serata di sabato, alle ore 21.30, la band Punto It suonerà dal vivo, riproponendo i più grandi successi della storia della musica italiana. Una serata per cantare e divertirsi insieme!

Evento organizzato in collaborazione con “Mastersciatt Valtellina Food on the road”, azienda 100% valtellinese che offre piatti realizzati con prodotti di origine valtellinese, acquistati rigorosamente a km 0. Gusto, qualità e origine garantiti!

L’ingresso è sempre gratuito!

Passate a trovarci, vi aspettiamo!

Per rimanere sempre aggiornati potete seguire l’evento su Facebook “Bulciago - Festival Valtellina vs Brianza”