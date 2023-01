Arriva la Befana a Varenna

Prezzo non disponibile

A Varenna arriva la befana. Venerdì 6 gennaio si terrà l'iniziativa simbolo dell'Epifania nel comune del lago. L'appuntamento è per le ore 15 sul sagrato della chiesa di San Giorgio. Si inizierà con la benedizione dei bambini in chiesa. Subito dopo, verso le 16, la Befana scenderà dal campanile, per la gioia di grandi e bambini che potranno vederla dalla piazza centrale del paese. La manifestazione è promossa dall'Amministrazione comunale, dalla Pro Varenna e dal gruppo degli alpini.