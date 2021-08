Domino acoustic in concerto a Varenna

Una serata di musica dal vivo, con i grandi successi italiani e stranieri rivisitati in chiave acustica. Questo è il programma previsto per giovedì 12 agosto (a partire dalle ore 21:15) in piazza San Giorgio a Varenna. Ad esibirsi saranno i Domino Acoustic (Fabio Bernardini voce e chitarra, Pier Panzeri chitarrista solista e cori, Pietro Stefanoni percussioni), con le hit di artisti come Sting, Coldplay, Beatles, Battisti, De Gregori e Battiato. Il concerto si inserisce nel calendario di cinque spettacoli dal vivo proposti a Varenna per il mese di agosto.

