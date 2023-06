Eros Ramazzotti international tribute a Varenna

Nella serata di sabato 10 giugno in piazza San Giorgio, l'amministrazione comunale di Varenna presenterà l'imminente "Lake Como Varenna Festival" (IV edizione) con un'anteprima di grande richiamo. Si tratta dello spettacolo "Eros Ramazzotti international tribute", una vibrante combinazione di energia ed emozione. Lo show verrà portato in scena da "Dove c'è Musica", la tribute band di Eros Ramazzotti attualmente più conosciuta sia in Italia che all'estero, nonché quella con un maggiore numero di eventi live all'attivo.

Eros Ramazzotti è considerato un vero e proprio simbolo della musica italiana in quanto primo artista ad "esportare" il pop italiano all'estero. Correva l'anno 1991 ed Eros si esibiva a Radio City Music Hall a New York. Da allora le sue canzoni sono state ascoltate in tutto il mondo e non si contano le collaborazioni con artisti stranieri di fama mondiale. Cher, Tina Turner, Andrea Bocelli, Patsy Kensit, Anastacia, Joe Cocker, Lynn Davis, Ricardo Arjona, Luciano Pavarotti, Laura Pausini, Nicole Scherzinger and Ricky Martin... e chissà quante altre a venire.

I "Dove c'è Musica" celebrano la carriera dell'artista romano dall'inizio della sua carriera ad oggi alternando le celebri "Terra Promessa", "Adesso tu", "Più bella cosa", "Fuoco nel fuoco" agli indimenticabili duetti quali “Più che puoi”, “I Belong to you”, "Cose della vita", "Fino all'estasi". L'intera performance è accompagnata da video proiezioni sincronizzate alla musica che rendono lo show davvero unico e coinvolgente.

L’incredibile somiglianza fisica di Gero Carlin (voce) lo ha portato ad essere scelto, nel 2009, da Eros stesso come controfigura nel videoclip "Il tempo tra di noi". La cura meticolosa degli arrangiamenti, che ricalcano fedelmente il sound di Eros in continua evoluzione, ha reso questo progetto straordinariamente credibile tanto da essere richiesto, oltre che in tutta italia, anche in Olanda, Macedonia, Malta, Svizzera, Germania, Francia e perfino negli Stati Uniti. Gero Carlino, con all'attivo anche diverse apparizioni in tv nazionali e internazionali, è ad oggi il miglior "impersonator" di Ramazzotti.

La band è composta da Gero Carlino (voce), Francesca Tosarello (cori), Paolo Zanetti (chitarre) e Roberto Corbia (tastiere). Lo spettacolo di Varenna, avrà inizio alle ore 21.15 (ingresso libero). In caso di cattivo tempo, la mnifestazione si svolgerà presso il centro polifunzionale di via Roma.