Gli appuntamenti dell'estate a Varenna

Al via la stagione turistica di Varenna: c'è tanta voglia di musica, teatro e divertimento. Tuttavia, poiché si impone ancora cautela nell'affrontare l'incertezza causata dalla pandemia, l'Amministrazione comunale ha ritenuto di programmare piccoli eventi, che per quanto possibile evitino assembramenti e il rischio di contagio.

Nelle calde serate di luglio e agosto concerti di musica acustica, folk, swing, liscio, rock e rockabilly animeranno Piazza San Giorgio.

Immancabile l'appuntamento musicale con il "Festival di Bellagio e del Lago di Como" - che quest'anno ha raggiunto la sua decima edizione - e l'adesione all'edizione 2021 de "I luoghi dell’Adda", rassegna teatrale che omaggerà in Villa Cipressi la figura di Dante Alighieri nel 700esimo anniversario della sua morte.

Ad agosto assisteremo anche a due appuntamenti musicali del "Festival Tra Lago e Monti", divenuto una tradizione consolidata per Varenna, che anima con proposte di assoluta qualità l'estate musicale del territorio.

Infine a settembre la proposta di "Teatro in Mostra", che invita ad assistere alla rappresentazione del mito di Antigone. Presso l'Infopoint di Varenna è possibile ritirare la copia cartacea degli eventi.

Gli appuntamenti sono a ingresso libero e rispettano le normative Covid in vigore.

Il programma dell'estate

3 luglio Domino Acoustic in piazza San Giorgio ore 21: musica acustica anni 60, 70 autori italiani e stranieri

8 luglio Teatro Invito a Villa Cipressi ore 21.15: concerto jazz teatrale ispirato alla Divina Commedia

10 luglio Waddafold in piazza San Giorgio ore 21: musica folk anni 60, 70, 80 autori italiani e stranieri

17 luglio Clubnoir in piazza San Giorgio ore 21: musica swing autori italiani e stranieri

23 luglio The Scramble Cats in piazza San Giorgio ore 21: musica rock-rockabilly

28 luglio Festival di Bellagio e del Lago di Como a Villa Cipressi ore 21: le musiche di Fellini

31 luglio Mario e Rino Travagliante Band in piazza San Giorgio ore: musica liscio

3 agosto Festival di musica "Tra lago e monti" a Villa Cipressi ore 21: formazione in trio che abbina sonorità jazz e classiche

7 agosto Domino Acoustic in piazza San Giorgio ore 21: musica acustica anni 60, 70 autori italiani e stranieri

14 agosto Semposs Rock Band in piazza San Giorgio ore 21: musica anni 70/80, autori italiani e stranieri

20 agosto Argentina Fusion sagrato chiesa di San Giovanni ore 21: Festival di musica "Tra lago e monti", formazione in trio che mischia ritmi argentini e sonorità progressive, jazz rock con accenni a elementi classici

21 agosto-12 settembre 51^ edizione Mostra naif "Un abbraccio di emozioni a colori" Chiesa di Santa Marta