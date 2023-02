Carnevale di Varenna, un'imperdibile festa nella perla lecchese del lago

Prezzo non disponibile

Anche il territorio lecchese si appresta a vivere il carnevale. Tra gli eventi in programma uno dei più attesi è quello di Varenna in programma sabato 18 febbraio. La Festa di Carnevale nella splendida cornice a lago è stata promossa dall'Amministrazione comunale e dalla Pro Varenna.

Come illustrato nella locandina, il ritrovo sarà ai Giardini di Olivedo alle ore 15.30. Da qui partirà poi il corteo capeggiato dal Corpo musicale Liernese che passerà dalla passerella, e dalla Riva Grande approdando poi in piazza San Giorgio. In piazza ci saranno i gonfiabili e verrà offerta la merenda. Tra maschere, coriandoli e tanta allegria nella perla del lago lecchese.