Oltre 13 eventi, 2 mesi di programmazione, un parterre di artisti di notorietà nazionale e mondiale e alcune “chicche” che si preannunciano memorabili. Al via il prestigioso Festival di Varenna, giunto alla quinta edizione.

Organizzato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Manzoni, e sotto la collaudata direzione artistica del Maestro Maurizio Moretta, la ricca e variegata rassegna propone musica live per tutti i gusti e le età, incontri letterari con autori di spicco e, il 12 settembre in piazza San Giorgio, la novità assoluta di questo 2024: il debutto del Lake Como Film Festival che sarà inaugurato con il concerto della celebre star di Hollywood Ronn Moss accompagnato, nella centralissima Piazza San Giorgio, dalla sua band.

“Anche quest’anno - spiega il sindaco Mauro Manzoni - Varenna offre ai suoi residenti, e alle tante persone che ne sono ospiti, un denso programma estivo di eventi e manifestazioni. Le molteplici iniziative in calendario, raccolte sotto l’egida del Festival di Varenna, format che è andato via via crescendo sia per varietà che per qualità, esprimono il desiderio di proporre interessanti appuntamenti culturali e piacevoli momenti di svago, spaziando dalla musica classica e lirica al teatro, dalla musica leggera agli incontri letterari. Il Festival renderà Varenna ancora più attraente e consentirà sicuramente occasioni di incontri, conoscenze e frequentazioni reciproche, rinsaldando legami e creandone di nuovi - conclude il primo cittadino - Così un soggiorno già gradevole per l’amenità del luogo, sarà reso ancor più indimenticabile grazie alle diverse forme espressive e ai molteplici linguaggi dell’animo umano”.

Il conto alla rovescia nel magnifico borgo del ramo lecchese del Lago di Como, che si avvia a tagliare un nuovo record in termini di presenze turistiche, è dunque iniziato. Diverse le location che ospiteranno di volta in volta gli eventi: Piazza San Giorgio con la sua superba chiesa di origini trecentesche, Villa Cipressi e la Chiesa di Santa Marta (in caso di maltempo alcune manifestazioni si terranno presso la sala polifunzionale Rosa e Marco De Marchi).

La messa a punto del palinsesto, considerati il respiro internazionale del Festival e la caratura di alcuni dei protagonisti coinvolti, ha richiesto una pianificazione accurata e una capacità logistica di alto livello, assicurate dalla competente e appassionata collaborazione del Maestro Moretta, che ha saputo interpretare gli obiettivi posti dall’Amministrazione.

“Le serate musicali si propongono di coinvolgere persone di ogni età, variando dai dj set e dai revival anni Settanta e Ottanta, ai sempre apprezzati concerti di musica classica, lirica e sinfonica - spiega il direttore artistico del Festival - Punte di diamante, il concerto dell’intera sezione di Archi dei Berliner Sinfoniker, una delle più acclamate orchestre al mondo, e la presenza di Ronn Moss in veste di musicista nonché testimonial della prima edizione del Lake Como Film Festival, in calendario dal 13 al 15 settembre proprio a Varenna”.

Non mancano, come anticipato, gli appuntamenti letterari, quelli dedicati al teatro con il noto attore Michele Placido che il 15 luglio, insieme al duo pianistico Marchegiani- Schiavo, porta in scena una pièce sulla vita pubblica e privata di Franz Schubert e ancora le performance di autentici virtuosi del pianoforte, del clarinetto, della fisarmonica, del flauto, della chitarra e del sax.

Da segnalare, l’11 agosto, il Gran Gala Lirico.