Lo spettacolo itinerante "Emigranti" fa tappa a Varenna

La rassegna "I Luoghi dell’Adda", organizzata da Teatro Invito, fa tappa nell’incantevole scenario di Varenna con lo spettacolo itinerante "Emigranti", portato in scena dalla compagnia Faber Teatro. L’appuntamento è in programma domenica 16 giugno, alle ore 18, nella centralissima piazza San Giorgio dove gli attori e musicisti Francesco Micca, Lodovico Bordignon, Lucia Giordano, Marco Andorno, Paola Bordignon e Sebastiano Amadio coinvolgeranno il pubblico in un’esperienza avvincente.

“Emigranti” (regia di Aldo Pasquero e Giuseppe Marrone, scelte musicali di Rocco De Paolis e direzione musicale di Antonella Talamonti) è una sorta di viaggio teatrale e musicale, nel quale i personaggi evocano mondi differenti e avventure fantastiche, tra innamoramenti e tradimenti, fotografie e canti, lotte e danze.

Ogni replica diviene così l’incontro con una nuova terra e un nuovo pubblico, senza tempo e senza dove: ricordo, nostalgia, ma anche gioco, scherzo, emozioni si intrecciano tra loro in un susseguirsi di scambi di ruoli, relazioni amorose e scontrose, atmosfere francesi d’antan e feste yiddish con coppie di baciatori incalliti che si sfidano a colpi di capoeira…

“Emigranti” si inserisce alla perfezione nel calendario degli eventi culturali messo a punto anche quest’anno dall’Amministrazione comunale di Varenna, con l’obiettivo di proporre manifestazioni di altissima qualità e in grado di soddisfare i gusti più variegati. Consigliata la prenotazione (con mail a prenotazioni@teatroinvito.it) essendo i posti limitati. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà presso la sala polifunzionale di Via Roma.