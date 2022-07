Torna il tributo a Zucchero con il Varenna Festival

Dopo due anni di sospensione causa pandemia, riprende a pieno ritmo l'estate varennese con la terza edizione del "Varenna Festival". Dopo il successo dell'ultima edizione (2019), l'Amministrazione comunale ha deciso di promuovere il ritorno alla vita estiva con un cartellone ricco di ben 10 eventi, tra cui spicca il ritorno, richiesto a "furor di popolo", della più rappresentativa Tribute Band di Zucchero.

Nasce nel 2013 l' "O.I.&B." (Oro Incenso & Birra), mossi da grande passione, la Tribute Band

padovana è da sempre capitanata da Christian Garbinato che, con una straordinaria somiglianza sia

estetica che vocale, rende omaggio in maniera convincente al blues dell’artista emiliano. Riuscendo a trasmettere una forte e propria personalità artistica, la Band, si è ricavata una importante

nicchia di mercato sia in Italia che in parte dell’Europa, riproducendo i brani più significativi che

hanno determinato la grande carriera di Zucchero sugar Fornaciari e grazie ad una particolare scelta, che vuole uno show prevalentemente live, sono state riarrangiate alcune parti musicali per favorire una espressione che non ha eguali.

Dalle ballate blues come “Diamante”, “Così Celeste”, “Dune Mosse” ai ritmi incalzanti di “Baila” e “Per colpa di chi?”, "Vedo nero", si delinea uno show dinamico e divertente senza trascurare le nuove sonorità cubane. Recentemente la Band si è esibita con Zucchero in occasione del raduno internazionale del Fan Club come band ufficiale dell’evento dove oltre al “Maestro” sono intervenuti: Irene Fornaciari, Dodi Battaglia, Fio Zanotti e Maurizio Vandelli.

Altra importante intuizione della Band è stata l’introduzione degli archi; violini, viole, violoncelli e contrabbassi si incontrano spesso durante le esibizioni live, sia in formazione “Big Band” (con 30 elementi sul palco); che in quartetto (rigorosamente tutto al femminile), che sarà ini scena proprio a Varenna.

Si può concludere che O.I.&B. è il giusto connubio tra professionalità e divertimento. Appuntamento quindi nella splendida piazza San Giorgio di Varenna, il 10 luglio alle ore 21.15. L'ingresso è libero, come tutti gli eventi proposti dall’Amministrazione comunale.