Vene varicose, tra prevenzione e cura

Mercoledì 5 maggio, alle ore 17.30, si terrà il nuovo appuntamento con i Tè della Salute di Synlab San Nicolò. Ancora in versione digitale, sarà un’occasione per parlare di malattia varicosa, in termini di prevenzione e cura.

Il convegno, titolato "Donne in gamba. Prevenire e curare la malattia varicosa" avrà come protagonisti, oltre alle donne che vi prenderanno parte, Sarah Sternjakob – Chirurgo Vascolare Synlab San Nicolò e Marco Tomo – Medico di Medicina Estetica Synlab San Nicolò, che forniranno una panoramica d’insieme sulla tematica e un prezioso supporto in risposta ai quesiti che emergeranno durante la serata di approfondimento.

Perché oggi è importante parlare di malattia varicosa? I suoi sintomi più comuni (senso di peso, calore, stanchezza, crampi notturni, prurito, gonfiore alle caviglie) si accentuano soprattutto in primavera ed estate. Attualmente non è dimostrata una vera ereditarietà, ma gli studi e l’esperienza confermano senza dubbio l’importanza della famigliarità nella comparsa e nella progressione di questa malattia. Quali sono, quindi, le possibili cure? Scleroterapia, flebectomia ambulatoriale, laserterapia sono le più efficaci, da valutare con un Medico Specialista a seconda dei casi.

Il convegno sarà accessibile grazie a una semplice piattaforma da pc, tablet e smartphone. Per ricevere il link a cui connettersi il 5 maggio, è sufficiente compilare il seguente form: https://tinyurl.com/47fvbtu9.

Per assistenza al processo di registrazione, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa Sig.ra Elizabeth Rosazza - tel. 031 27641940 e-mail: elizabeth.rosazza@synlab.it