"VercuMovie", cinema estivo sotto le stelle a Vercurago

Presto al via a Vercurago una rassegna di cinema estivo sotto le stelle. Si tratta di "VercuMovie", iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale in collaborazione con il Gev Lumaca, la biblioteca civica e Vercurago Young. Le proiezioni si terranno nel cortile della scuole medie di via San Girolamo 12, proprio nei pressi della sede del Gev Lumaca.

Il primo appuntamento è per mercoledì 14 luglio con il film "Alice in Wonderland", mercoledì 21 luglio sarà invece la volta di "Gifted, il dono del talento", mentre mercoledì 28 il pubblico potrà vedere "The greatest showman". L'ingresso è gratuito e aperto e tutti. I film avranno inizio sempre alle ore 21. In caso di brutto tempo le proiezioni si terranno nella palestra comunale.

