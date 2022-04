“Abitare le terra oggi”: con le Acli si parla di clima e sostenibilità

“Abitare le terra oggi - Quale vita futura tra la crisi climatica globale e locale e le nuove, tremende sfide per l’umanità e il pianeta". Questo il tema dell'incontro promosso dai circoli Acli di Calolzio, Garlate, Olginate e Pescate con il sostegno della locale Unità pastorale. L'appuntamento è per mercoledì 20 aprile alle ore 20.30 presso il Salone dell’Oratorio “San Giovanni Bosco” (secondo piano) a Vercurago in via IV Novembre 1.

Interverrà Diego Colombo, giornalista presso L’Eco di Bergamo, caposervizio del supplemento mensile Eco.Bergamo dedicato ad ambiente, ecologia e green economy. Verranno illustrati i dati sul riscaldamento globale di origine antropica, approfondendo poi i seguenti argomenti: la dimensione socio-ambientale della crisi climatica, il messaggio della Laudato sì, le Conferenze Onu sul clima, l’inserimento della tutela dell’ambiente nella Costituzione italiana, la nuova, tremenda sfida della guerra, la possibile accelerazione verso le fonti energetiche rinnovabili. L'incontro è a ingresso libero, le Acli invitano tutti a partecipare.