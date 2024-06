Oratorio in festa a Vercurago con giochi, musica ed eventi per ogni età

Entrano nel vivo gli eventi estivi in valle San Martino e tra quelli più attesi, e sempre molto partecipati, c'è la Festa dell'oratorio di Vercurago. La kermesse, giunta alla sua 13esima edizione, è ormai ai nastri di partenza: da mercoledì 12 a domenica 23 giugno sarà un susseguirsi di giochi, spettacoli, serate danzanti e iniziative per tutte le età, condite da un ottimo servizio di cucina negli spazi del centro giovanile affacciato sulla Lecco-Bergamo.

Impegnati, già da alcune settimane, nell'organizzazione ci sono come sempre i volontari dell'oratorio e della parrocchia di Vercurago guidata da don Andrea Pirletti, reduce dal recente successo della Lucciolata nella vicina frazione del Pascolo.

Nelle tre locandine riportate sotto potete leggere nei dettagli il programma della Festa. Tra gli appuntamenti di spicco segnaliamo la Festa della musica di venerdì 21 giugno con tanti giovani cantanti pronti a salire sul palco per emozionare il pubblico. Ma, come potete leggere, ci saranno anche tanti altri eventi per tutti i gusti.