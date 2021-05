Linus terrà a battesimo il nuovo tratto del Sentiero del Viandante

Apertura ufficiale per il nuovo tratto Lecco-Abbadia Lariana del Sentiero del Viandante. L'evento, previsto per martedì 18 maggio, sarà "patrocinato" al Linus, direttore di Radio Deejay che prenderà parte al tal “A sPASSO (lento)” in località Pradello.

Per rispettare le normative anti-Covid l'evento sarà riservato ai giornalisti e ai rappresentanti degli enti coinvolti nel progetto: sul canale YouTube del Comune sarà disponibile la diretta streaming dell'evento. A seguire si terrà la conferenza stampa presso Palazzo delle Paure.

Questo il programma del pomeriggio: