A Villa Greppi recital con Silvio Raffo su testi di Emily Dickinson

Il poeta e critico letterario Silvio Raffo conduce alla scoperta delle poesie di Emily Dickinson con un recital dal titolo "I’m nobody! Who are you? Io sono nessuno! Tu chi sei?, in programma per sabato 10 settembre alle 17.30 nel suggestivo parco di Villa Greppi, a Monticello Brianza. Parte della nuova stagione del progetto Album - Brianza paesaggio aperto, l’evento porta in Brianza il poeta, scrittore, critico letterario e docente di lettere a cui si deve la traduzione e lo studio di diversi autori angloamericani e, in particolare, la versione italiana dell’opera omnia di Emily Dickinson, il Meridiano Mondadori più venduto in Italia.

Un appuntamento di prestigio, quindi, per il progetto giunto al suo secondo anno, promosso dal Consorzio Brianteo Villa Greppi (capofila istituzionale) e dall’associazione Brig - cultura e territorio (direzione artistica) e finanziato da Lario Reti Holding in partnership con Fondazione Comunitaria del Lecchese nell'ambito del “Fondo per lo Sviluppo del territorio provinciale lecchese. Interventi in campo storico-artistico e naturalistico”. Un progetto che propone un variegato cartellone di iniziative culturali per valorizzare il paesaggio e le bellezze storico-artistiche della Brianza lecchese e riscoprire Alessandro Greppi, nobile e artista ottocentesco che a questi stessi luoghi ha dedicato disegni e parole.

E proprio la Villa che fu di Greppi diviene, il 10 settembre, location perfetta per un recital dedicato alla poetessa americana vissuta nel suo stesso periodo. Dotata di un talento straordinario, con le sue poesie Emily Dickinson mostra le meraviglie della natura e le infinite sfumature dell’animo umano. A restituire la grandezza della poetessa del New England, come detto, uno dei suoi studiosi più importanti: nato a Roma, Silvio Raffo vive a Varese, dove dirige il centro di cultura creativa "La Piccola Fenice”. Traduttore, poeta e narratore, negli anni ha collaborato con radio, televisioni svizzere e italiane e periodici e nel 1997 è stato finalista al Premio Strega con “La voce della pietra”, romanzo edito da Il Saggiatore.

Per maggiori informazioni e per aggiornamenti: www.villagreppi.it/album, Facebook e Instagram: @albumbrianza. L’evento è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria entro venerdì 9 settembre scrivendo a info@albumbrianza.it.