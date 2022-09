Porte aperte a Villa Greppi

Due giornate di apertura al pubblico, con un fitto calendario di visite guidate alla Villa e al Parco e la presentazione del lavoro svolto dall'artista Giulia Nelli durante i suoi due mesi di residenza d'artista.

Si avvicina un fine settimana ricco di appuntamenti per Villa Greppi a Monticello Brianza: in programma per sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022, infatti, un susseguirsi di visite guidate in occasione della 20^ edizione di "Ville Aperte in Brianza", alle quali si aggiungerà anche l'incontro con Giulia Nelli, che domenica 2 ottobre alle 17.30 racconterà ai presenti le opere realizzate in due mesi di lavoro e soggiorno negli spazi che il Consorzio Villa Greppi destina al progetto "Residenze d'artista".

Racconto che parte dalle opere di Greppi

Il weekend in arrivo sarà soprattutto un'occasione per addentrarsi nel parco, nella Villa e nelle pertinenze rustiche, luoghi che custodiscono memoria e fascino di epoche passate: i segni del tempo sui muri e l'eleganza dei giardini si uniscono qui, dando vita a un'atmosfera dalla grande forza evocatrice. Condotti lungo un percorso che si snoderà tra il giardino e le sale del piano nobile, ci si immergerà, quindi, in un mondo lontano, attraverso un racconto che prende forma anche grazie alle opere di Alessandro Greppi, nobile e artista ottocentesco. Un viaggio alla scoperta non solo della bellezza storico-artistica del luogo, ma anche del contesto socio-economico e politico in cui la famiglia Greppi ha occupato un ruolo di primo piano tra XIX e XX secolo (orari delle visite guidate: sabato 1 ottobre alle 15 e 16.30; domenica 2 ottobre alle 10, 11.30, 15 e 16.30. Durata 45 minuti. Costo: 5 euro, ingresso gratuito per bambini sotto ai 12 anni. Prenotazione obbligatoria sul sito www.villeaperte.info).

Infine, l'appuntamento di domenica alle 17.30 con un'artista che giusto lo scorso 9 di settembre si è aggiudicata il Premio Cramum 2022: una presentazione pubblica che vedrà la presenza, accanto a Giulia Nelli, anche della vicepresidente del Consorzio Villa Greppi Marta Comi e della responsabile del progetto "Residenze d'artista" Simona Bartolena.

Per maggiori informazioni sul progetto www.villagreppi.it.