Anche 8 aperitivi musicali nella splendida villa affacciata sul lago

Aperitivi in musica in una delle dimore più belle del Lago di Como. Nei mesi di giugno e luglio la Provincia di Lecco offre infatti ai visitatori di Villa Monastero, a Varenna, un’occasione unica per godere della bellezza della perla del Lario nell’ora che volge al tramonto. A partire dal 6 giugno, tutti i giovedì dalle 18 alle 19.30 è previsto un aperitivo negli spazi del Giardino botanico con l’accompagnamento musicale di un artista.

Ogni giovedì un musicista diverso

Dopo il successo riscosso dagli spettacoli itineranti che hanno animato Villa Monastero la scorsa estate, una nuova proposta artistica accompagnerà i visitatori nei mesi di giugno e luglio. Ogni giovedì sera un musicista diverso si esibirà nel giardino della Villa allietando il momento dell’aperitivo, dalle 18 alle 19.30. Di seguito il programma.

6 giugno: Fluctus Guitar Duo - chitarra

13 giugno: Vladyslava Nabutovska - violino elettrico

20 giugno: Artem Dzdganovskyi - violino classico

27 giugno: Ethel Colella - arpa

4 luglio: Fluctus Guitar Duo - chitarra

11 luglio: Massimo Barossi - Piano e Violino

18 luglio: Kateryna Bannyk - violoncello

25 luglio: Kateryna Poteriaieva - violino classico

I biglietti per l’ingresso al Giardino botanico sono acquistabili in anticipo sul sito di Villa Monastero www.villamonastero.eu, oppure direttamente in biglietteria. Il costo dell’aperitivo non è incluso. Proseguono anche le altre iniziative culturali.

Proseguono le iniziative culturali

Fino al 7 luglio, nello spazio espositivo di Villa Monastero è possibile visitare la mostra del pittore Gaetano Orazio dal titolo All’ombra del lago…di cieli, di terra e di acqua. L’interesse per l’artista, che quest’anno compie 70 anni, si rinnova in un’esperienza particolarmente sentita, che lo vede protagonista nel giardino botanico.

A Villa Monastero Orazio ha lavorato con la presenza dei visitatori, attratti dalla passione e dallo zelo con cui operava, utilizzando anche tecniche insolite: i turisti si sono soffermati incuriositi e hanno apprezzato, pur con discrezione, quello a cui stavano assistendo dal vivo.

La Provincia di Lecco è dunque lieta di accogliere in un luogo di grande suggestione, noto per la straordinaria posizione lungo la riva orientale del Lario, in cui il passato si coniuga con il presente, il suo incontro rigenerato con il tema dell’acqua, elemento caratteristico di moltissima parte della sua lunga e intensa produzione artistica. Si ricorda che dal 1° giugno al 31 agosto Villa Monastero è aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 20 (ultimo ingresso alle 19.15).