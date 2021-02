Romanticismo sul lago: Villa Monastero apre per il weekend di San Valentino

Sabato e domenica le coppie potranno trascorrere San Valentino in un luogo speciale, il Giardino botanico: ingresso dimezzato e iniziativa "Un bacio nella loggia dell'amore"

Il Giardino botanico di Villa Monastero riaprirà al pubblico sabato 13 e domenica 14 febbraio dalle 10 alle 17, mentre la riapertura della Casa Museo è prevista nelle prossime settimane. In ottemperanza al Dpcm del 16 gennaio 2021 i musei in zona gialla possono riaprire nei giorni feriali, mentre è ammesso anche durante il fine settimana l'ingresso a parchi e ville nel rispetto del divieto di assembramento.

Per questo romantico fine settimana le coppie potranno trascorrere San Valentino in un luogo speciale. Il Giardino botanico, con i suoi vialetti affacciati sul lago e un'eccezionale varietà di piante e di essenze botaniche, è infatti la meta ideale per tutti coloro che desiderano trascorrere una romantica giornata.

Domenica 14 febbraio ogni coppia avrà diritto all'ingresso gratuito per una persona; tutte le coppie potranno partecipare anche all'iniziativa Un bacio nella loggia dell'amore (con approfondimento sul Bacio di Hayez). I partecipanti potranno scattare la loro foto nel luogo indicato e taggare @villamonastero su Instagram e Facebook.