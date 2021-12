Villaggio di Natale e concerto dal mondo a Valgreghentino

Prezzo non disponibile

A Valgreghentino entra le vivo “Natale in Valle”, la rassegna di le iniziative sul territorio organizzate dall’Amministrazione comunale insieme alla Pro Loco e alle associazioni. Si tratta di un calendario ricco di eventi e momenti da vivere insieme per le festività natalizie 2021. Tra gli eventi proposti ne ricordiamo in particolare due:

Domenica 5 dicembre dalle 14 alle 18 "Villaggio di Natale" con mercatini, gonfiabili, laboratori e letture per i più piccoli con la consueta accensione dell’albero alle 17.30, quest’anno con l’inaugurazione della capanna della Natività. La manifestazione si terrà in via Donizetti 1, nei pressi del polo scolastico.

Sabato 11 dicembre "Natale nel mondo" alle ore 21 concerto del Coro Multiculturale Elikya presso la Chiesa Parrocchiale di San Carlo. Al termine, sul sagrato, vin brulè e panettone per tutti.