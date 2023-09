Torna uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno biranzolo, il momento giusto per visitare i gioielli che popolano questa grande fetta della Lombardia. Tutto pronto per l’edizione autunnale di Ville Aperte che, come ormai succede da tempo, vede il coinvolgimento anche di altre province lombarde che, per l’occasione, apriranno e mostreranno le loro deliziose corti ai visitatori. Le prenotazioni sul sito www.villeaperte.info apriranno venerdì 8 settembre.

Coinvolte cinque province

La rassegna si svolgerà dal 16 settembre l’1 ottobre: 3 fine settimane dedicati al bello, all’arte e alla storia. Un cartellone di eventi, ricco di novità, pensato per valorizzare un patrimonio storico, artistico, architettonico che coinvolge 5 province: Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco, Como e Varese. I visitatori potranno scoprire il fascino senza tempo delle “ville di delizia”, le dimore di pregio costruite a partire dal XVI al XIX secolo dalle famiglie nobiliari milanesi, che in Brianza trascorrevano lunghi periodi di vacanza e riposo. Dopo il successo dell’edizione primaverile, la rassegna allargherà l’offerta a oltre 200 gioielli architettonici – di cui 47 new entry – presenti in 84 comuni della Lombardia (3 quelli che partecipano per la prima volta: Ornago per la provincia di Monza e della Brianza, Ello per Lecco e Saronno per Varese), ampliando la panoramica su musei, edifici religiosi, vie d’acqua, opere d’arte industriali, piccoli borghi e tanti altri siti culturali ricchi di bellezze nascoste. Un’edizione autunnale che porterà i visitatori a conoscere altre delizie del territorio, insieme ad un ricco programma di eventi, spettacoli per bambini e famiglie, concerti, rappresentazioni teatrali, itinerari speciali, percorsi che metteranno al centro l’inclusività e molto altro, fino alla collaborazione con il Festival del Parco di Monza.

Si apre con I Legnagnesi

La rassegna sarà inaugurata da I Legnanesi, che sabato 16 settembre nella Villa Reale di Monza presenteranno lo spettacolo “Sogni” (ingresso gratuito ma prenotazioni già aperte su Eventbrite, scopri di più su www.villeaperte.info). Ma non è l’unico evento in cartellone: in programma anche eventi per i grandi (il 23 settembre a Palazzo Rasini di Cavenago e a Villa Cusano Traversi Tittoni a Desio, e il 30 settembre a Villa Landriani Bonacina Gallesi di Bernareggio). Dedicati a bambini e famiglie sono invece gli eventi a Villa Landriani Bonacina Gallesi di Bernareggio il 23 settembre; ai Mulini di Briosco (MB) il 30 settembre; a Palazzo Rezzonico a Barlassina (MB) il 1° ottobre.

Chi sono i Ciceroni

Ville Aperte in Brianza - edizione Autunno - sarà declinata nell’attività di Ville Accessibili. In collaborazione con l’Azienda Speciale Consortile Consorzio Desio Brianza, la provincia di Monza e della Brianza promuove il progetto Senso Comune con visite guidate e concerti, danze e laboratori didattici per rendere accessibile e fruibile a tutti il patrimonio culturale. A fare da guide saranno infatti ragazzi diversamente abili, che illustreranno le bellezze di Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno il 16 e 30 settembre, di Villa Cusani Tittoni Traversi di Desio il 16 e il 23 settembre e il 2 ottobre, di Villa Zari a Bovisio Masciago il 24 settembre, e che presenteranno anche a laboratori didattici multimediali.

Detenuti come artisti

Con Ville aperte in Brianza la cultura diventa anche esempio di recupero sociale: grazie al progetto di dEntrofUoriars, associazione che collabora da anni con la provincia di Monza e Brianza per coinvolgere i detenuti nella realizzazione di attività all’interno di luoghi di cultura: a Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno sarà organizzata, per tutto il periodo della rassegna, una mostra di opere realizzata dai detenuti di 4 Istituti di pena del milanese. Tra le novità di questa edizione Autunno anche la speciale collaborazione con il Festival del Parco di Monza, con visite ed eventi che si terranno nella giornata del 23 settembre all’interno di Villa Mirabello e Villa Mirabellino nel Parco di Monza, con concerti e itinerari dedicati all’arte vegetale, ai Giardini Reali della Reggia di Monza, all’ecopoesia.

L'artigianato è protagonista

Diversi itinerari speciali sono proposti dalla provincia di Monza e della Brianza, in collaborazione con le associazioni di guide turistiche Art-U e Guidarte, portando i visitatori alla scoperta di luoghi, giardini e paesaggi che circondano le ville e le dimore di delizia: il 16 settembre a Cornate d’Adda un viaggio fra “L’acqua e l’ingegno: archeologia industriale lungo l’Adda”; si potrà scoprire Monza “A piedi, per la città” il 23 settembre e “In bicicletta, nel Parco” il 30 settembre mentre il 24 settembre passeggiare fra i vicoli di “Oreno, il borgo delle Ville” a Vimercate. Ville Aperte quest’anno è per la prima volta a fianco di WeLocal, realtà che promuove il territorio attraverso la promozione di artigianato local di qualità e pezzi unici fatti a mano, km0, bio, plastic free. Sarà possibile visitare il market e acquistare i prodotti dei loro partner a Villa Antona Traversi di Meda nella giornata di domenica 24 settembre.