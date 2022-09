L'Italia nel bicchiere: alla scoperta dei vini italiani

Sei incontri alla scoperta dei vini italiani. L'associazione Agorà di Valgreghentino propone un corso di secondo livello con il sommelier Roberto Beccaria dal titolo "L'Italia nel bicchiere". Gli appuntamenti prenderanno il via martedì 4 ottobre alle ore 20.45 presso la baita degli Alpini di via Volta e proseguiranno sempre il martedì sera nelle seguenti date: 11, 18 e 25 ottobre - 8 e 15 novembre.

Come illustrato dagli organizzatori, si tratta di una degustazione guidata di 30 vini di grande qualità dall'alto Adige alla Sicilia. Sono previsti alcuni accostamenti cibo-vino in collaborazione con la salumeria Filet con cena didattica a seguire. Il costo di partecipazione è pari a 170 euro (160 per i soci). Le iscrizioni si raccolgono entro il 23 settembre. Per info e prenotazioni: info@associazioneagora.it e 328 8985303 (Massimo Panzeri).