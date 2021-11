Lecco contro la violenza sulle donne: gli eventi

Il calendario, promosso in concomitanza con la settimana che ospita la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, si articola in numerosi appuntamenti e coinvolge vari Comuni della provincia di Lecco, tra i quali, oltre al capoluogo, figurano anche Dervio, Casatenovo, Lierna, Oggiono, Mandello Lario, Merate e, naturalmente, Lecco. “Diversi altri comuni della provincia di Lecco, già a partire da fine ottobre, hanno realizzato eventi sulle tematiche del contrasto alla violenza di genere, favorendo un importante lavoro di informazione e coinvolgimento della cittadinanza sui temi della diversità e della lotta alla violenza di genere – sottolineano gli assessori del Comune di Lecco alle Pari Opportunità e alla famiglia Renata Zuffi e Alessandra Durante. È importante mantenere alta l’attenzione attraverso sia iniziative simboliche, sia di sensibilizzazione, oltre che ricordare quali siano gli strumenti a disposizioni delle donne e rimarcare una vicinanza delle istituzioni e di una rete, come STAR, alle quali rivolgersi in qualsiasi momento”.