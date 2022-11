Scarpette rosse a Mandello per sensibilizzare contro la violenza sulle donne

Le scarpette rosse caratterizzeranno a Mandello la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

"Il 25 novembre è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne istituita il 17 dicembre 1999 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite - spiega l'assessore mandellese Doriana Pachera - E il 25 novembre è un giorno in cui affermare la forza e la solidarietà femminile. Un giorno in cui, una volta di più, ricordare a tutte le donne che amore e violenza non sono compatibili, che chi subisce può trovare aiuto e chi è più fortunata ha il dovere di aiutare. È sicuramente una data difficile e faticosa per tutte le donne, ma proprio per questo va celebrata con la speranza che ciò ci permetta, il più presto possibile, di eliminarla".

Per ricordarla l'assessorato alle Pari opportunità, in collaborazione con i commercianti, esporrà le scarpe rosse citando l'installazione dell'artista messicana Elina Chauvet che l'ha ideata e resa pubblica il 27 luglio 2012. Scarpe rosse saranno presenti anche in piazza Leonardo da Vinci nella giornata del 25 novembre e verrà esposto dal balcone lo striscione per ricordare la giornata. La fcciata del Municipio verrà illuminata di rosso.

Gli eventi in programma

Diversi gli eventi organizzati per l'occasione. Il primo il 25 novembre 2022 in Piazza Leonard da Vinci alle ore 18, l'inaugurazione della panchina rossa da parte del Consiglio comunale dei ragazzi voluta dal Consiglio stesso. A seguire Adele, una donna vittima di violenza, racconterà brevemente la sua esperienza. Alle 18.30 in collaborazione con Dimensione Danza di Daniela Bay si terrà un Flash Mob intitolato "Nemmeno con un fiore" al quale tutti sono invitati a partecipare (contattare il numero 366 3340490). Al termine il Gruppo Alpini di Mandello offriranno bevande calde e caldarroste.

Il 26 novembre 2022 alle ore 21 al teatro Fabrizio De Andrè verrà presentato "Barbablù 2.0, i panni sporchi si lavano in famiglia", con testo di Magdalena Barile e sul palco gli attori Laura Negretti e Alessandro Quattro per la regia di Eleonora Moro.