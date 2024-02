La neo costituita associazione Università della Terza Età Valsassina (Aps) sta organizzando, in collaborazione con l’Agenzia di viaggi della CISL di Lecco Grigna Express, una visita guidata presso il Binario 21, Memoriale della Shoa, alla Stazione Centrale di Milano, per il giorno sabato 2 marzo 2024, con partenza da Lecco alle 12,30, e ritorno verso le 18,30.

Il costo del biglietto, trasporto compreso, è di 28 euro, 23 per gli over 65 anni.

Chi è interessato a partecipare mandi in tempi molto rapidi (le prenotazioni si esauriscono rapidamente) una email a Enrico Baroncelli, info@unitervalsassina.it.