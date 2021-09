Visite guidate e letture dantesche con il Consorzio Villa Greppi

Due giornate di apertura al pubblico di Villa Greppi, con un fitto calendario di visite guidate, e l'inaugurazione di una nuova edizione di "Lectura Dantis nei luoghi d'arte della Brianza", la sempre molto attesa rassegna che il Consorzio Brianteo Villa Greppi dedica alla lettura e comprensione della Divina Commedia immersi in location di fascino del territorio brianzolo. Si avvicina un fine settimana ricco di appuntamenti per Villa Greppi: in programma per sabato 25 e domenica 26 settembre, infatti, un susseguirsi di visite guidate in occasione della 19^ edizione di "Ville Aperte in Brianza", alle quali si aggiungerà anche un incontro speciale dedicato a Dante: un racconto a cura di Claudia Crevenna, fissato per le 18 di sabato e dal titolo "Dante e il suo tempo. Incontro con la narrazione della vita e del mondo del Sommo Poeta".

Innanzitutto, nell'ambito di "Ville Aperte", i percorsi guidati alla scoperta del parco, della villa e delle pertinenze rustiche di Villa Greppi, luoghi che custodiscono memoria e fascino di epoche passate (orari delle visite guidate: sabato 25 settembre alle 15, 16 e 17; domenica 26 settembre alle 10, 11, 15, 16, 17. Costo: 5 euro, ingresso gratuito per bambini sotto ai 12 anni. Prenotazione obbligatoria sul sito villeaperte.info). Ed è sempre in occasione della manifestazione che ogni anno, a settembre, apre al pubblico numerosi siti pubblici e privati brianzoli che alle 18 di sabato Villa Greppi ospita la narrazione a cura di Claudia Crevenna. Studiosa e conoscitrice di Dante, da diverse edizioni Claudia Crevenna è protagonista della rassegna promossa dal Consorzio Villa Greppi, curata dall'associazione Brig - cultura e territorio e che di volta in volta propone la spiegazione e lettura di un canto della Divina Commedia, il tutto immerso in diversi luoghi di interesse storico-artistico della Brianza. Un'iniziativa che torna in autunno con una nuova edizione e che si apre proprio con l'incontro di sabato, narrazione che metterà al centro la vita e il contesto storico-sociale di Dante. Prenotazioni per gli eventi del 25 e 26 settembre sul sito www.villeaperte.info.

Così a ottobre

Ma gli incontri con Lectura Dantis proseguono anche dopo il weekend del 25 e 26 settembre: tre, infatti, le letture dantesche in programma entro la fine di ottobre. Domenica 10 ottobre alle 15.30 si fa tappa al Monastero della Misericordia di Missaglia per il percorso guidato "La misericordia, luogo di storia e devozione" e, a seguire, la spiegazione e lettura del canto XXVII dell'Inferno di Dante: "Guido da Montefeltro". Ci si dà appuntamento a Sovico (in piazza Vittorio Emanuele), invece, domenica 17 (sempre alle 15.30), quando al percorso guidato "Sovico, itinerario sulle tracce della storia" seguirà la spiegazione e lettura de "Il Conte Ugolino", canto XXXIII dell'Inferno. Infine, a chiudere questa edizione autunnale della rassegna, sono il percorso "Segantini in Brianza" e il canto XXXIV dell'Inferno - "A rivedere le stelle", entrambi in programma il 31 ottobre alle 15.30 a Veduggio, in via Piave 1 (questi tre appuntamenti sono su prenotazione e sono organizzati in sicurezza. Accesso consentito solo con Green pass in rispetto della normativa anti-covid. Prenotazione obbligatoria entro le 12 del giovedì precedente la data scelta scrivendo a attivitaculturali@villagreppi.it. Gli eventi prevedono percorsi guidati a piedi e sono indispensabili scarpe comode da cammino).

