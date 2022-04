Visite guidate al Parco di Montevecchia e Valle del Curone

Prezzo non disponibile

Proseguono le visite guidate delle Guardie Ecologiche Volontarie (Gev) e del "Gruppo Volontari" del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone.

I prossimi eventi sono previsti il giorno di Pasquetta, lunedì 18 aprile 2022, con un doppio appuntamento. Al mattino la visita guidata della serie "Park & Go" con partenza alle 9.30 (prenotazione obbligatoria, il luogo di ritrovo verrà comunicato all'accettazione della prenotazione). Si visiterà la zona panoramica della collina dei cipressi e la valle delle Galbusere. Al pomeriggio con partenza alle 15 da Ca' Soldato, visita alle sorgenti petrificanti (in questo caso non occorre la prenotazione).

Tutte le visite guidate sono gratuite ma a numero chiuso. Le prenotazioni sono da effettuarsi via e-mail all’indirizzo gev@parcocurone.it (da 15 giorni prima della data della visita di interesse). Si raccomandano abbigliamento e calzature adatti alle escursioni. Il Parco e le Gev non si assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose. I bambini devono essere accompagnati.

L'orario indicato è quello della partenza, presentarsi nei luoghi di ritrovo almeno un quarto d’ora prima.

Gli appuntamenti successivi

Domenica 24 aprile 2022 - ore 9: LE CASCINE E LA VITA CONTADINA

Lunedì 25 aprile 2022 - ore 9.30: PARK & GO

Domenica 1° maggio 2022 - ore 9.30: PARK & GO

Domenica 8 maggio 2022 - ore 8.30 (in caso di maltempo 15 maggio): TREKKING "DALLA PIANURA AL LAGO"

Escursione di tutta la giornata - Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l'Associazione Monte di Brianza.